Pisa Inter Tuttosport avverte Chivu sulla sfida di oggi | Anche un pari sarebbe amarissimo…

Inter News 24 Pisa Inter, tutto pronto per la sfida dell’Arena Garibaldi arriva nel momento più delicato: i nerazzurri devono evitare il tris di sconfitte. Il ritorno di Pisa Inter dopo 34 anni – l’ultimo incrocio fu deciso da Nicola Berti il 3 marzo 1991 – non potrebbe arrivare in un momento più complicato per i nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu è reduce da due ko pesanti: prima il derby contro il Milan, poi la sconfitta in Champions League sul campo dell’Atlético Madrid. All’Arena Garibaldi, oggi, serve una risposta immediata. Come evidenziato da Tuttosport, la trasferta in Toscana ha un peso enorme: «Perdere la terza partita in una settimana sarebbe un incubo», ricorda il quotidiano, sottolineando come l’ultimo precedente risalga al periodo 20-27 aprile, quando l’Inter cadde contro Bologna, Roma e Milan (in Coppa Italia). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, Tuttosport avverte Chivu sulla sfida di oggi: «Anche un pari sarebbe amarissimo…»

