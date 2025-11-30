Pisa Inter toscani battuti grazie a Lautaro | la doppietta che mancava da oltre un anno

Inter News 24 Pisa Inter, l’attaccante argentino trascina i nerazzurri al successo con due gol decisivi dopo due sconfitte consecutive. Dopo due sconfitte consecutive, l’Inter è tornata alla vittoria, e a trascinare la squadra nel difficile campo del Pisa è stato il capitano, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha firmato una doppietta decisiva che ha permesso ai nerazzurri di ottenere tre punti fondamentali in Serie A. La doppietta di Lautaro è un evento importante, poiché l’ultima volta che il Toro aveva segnato due gol in una partita di campionato risaliva al settembre 2024, quando lo aveva fatto contro l’ Udinese a Udine. 🔗 Leggi su Internews24.com

