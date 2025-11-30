Pisa Inter torna la ThuLa? Luis Henrique titolare a destra e un dubbio in mezzo per Chivu
Inter News 24 Pisa Inter, la probabile formazione: rientra la coppia Lautaro Thuram, mentre a destra tocca ancora a Luis Henrique: cosa filtra. L’influenza che ha colpito Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, ha cancellato ogni residuo di indecisione nel reparto offensivo dell’Inter. Nella trasferta di oggi alle 15 contro il Pisa di Alberto Gilardino, la coppia scelta da Cristian Chivu sarà quella più attesa: Lautaro Martínez – centravanti argentino e capitano nerazzurro – affiancato da Marcus Thuram, pronto a ritrovare il gol dopo settimane complicate. La situazione è più intricata sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
It’s 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘! ️ 🇮🇹 @SerieA_EN: Pisa- #Inter Stadio Arena Garibaldi, Pisa ⏰ 15:00H CET / 09:00H EST Vai su X
È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook
Inter, torna la ThuLa: dubbi a centrocampo per Chivu, Zielinski e Frattesi… - La probabile formazione dei nerazzurri di Chivu in vista della trasferta di Pisa contro i toscani di Gilardino alle 15 ... Riporta fcinter1908.it
Pisa-Inter, torna la ThuLa in attacco: Chivu dà fiducia al capitano - Inter, prevista per domenica 30 novembre 2025 è valida per la 13esima di Serie A. Come scrive sportpaper.it
Pisa-Inter, Chivu ha un asso nella manica: mossa a sorpresa per vincere la gara - Cristian Chivu è pronto ad una scelta a sorpresa in vista della sfida di oggi alle 15. Come scrive spaziointer.it