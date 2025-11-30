Inter News 24 Pisa Inter, la probabile formazione: rientra la coppia Lautaro Thuram, mentre a destra tocca ancora a Luis Henrique: cosa filtra. L’influenza che ha colpito Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, ha cancellato ogni residuo di indecisione nel reparto offensivo dell’Inter. Nella trasferta di oggi alle 15 contro il Pisa di Alberto Gilardino, la coppia scelta da Cristian Chivu sarà quella più attesa: Lautaro Martínez – centravanti argentino e capitano nerazzurro – affiancato da Marcus Thuram, pronto a ritrovare il gol dopo settimane complicate. La situazione è più intricata sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisa Inter, torna la ThuLa? Luis Henrique titolare a destra e un dubbio in mezzo per Chivu