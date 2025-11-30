Pisa Inter svelato il piano gara di Chivu | Non ha alcuna intenzione di rinunciare a…
Inter News 24 Pisa Inter, svelato il piano gara di Chivu: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare a.». Ecco che tipo di partita ha preparato. È arrivato il giorno della verità all’Arena Garibaldi. Pisa-Inter non è solo una tappa fondamentale del calendario, ma un esame di coerenza per Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno non ha alcuna intenzione di snaturare la sua squadra o di rinunciare ai principi di gioco che hanno caratterizzato la sua gestione, nonostante le recenti frenate. Nessuna rivoluzione tattica in vista: la Beneamata scenderà in campo con l’obiettivo di imporre la propria identità fatta di aggressività nel pressing e ricerca costante della verticalità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
It’s 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘! ️ 🇮🇹 @SerieA_EN: Pisa- #Inter Stadio Arena Garibaldi, Pisa ⏰ 15:00H CET / 09:00H EST Vai su X
È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
Repubblica svela – Inter a Pisa con queste tre missioni dopo due ko consecutivi - Dopo due ko consecutivi, l’Inter di Cristian Chivu cerca riscatto nel match sul campo del Pisa: le tre missioni dei nerazzurri ... msn.com scrive
Pisa, Gilardino: "Chi dice che l'Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza, è una belva ferita" - Il Pisa sogna di scrivere una pagina storica: contro l’Inter, i nerazzurri toscani possono arrivare a sette risultati utili consecutivi, un traguardo. Scrive tuttomercatoweb.com