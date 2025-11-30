Inter News 24 Pisa Inter, svelato il piano gara di Chivu: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare a.». Ecco che tipo di partita ha preparato. È arrivato il giorno della verità all’Arena Garibaldi. Pisa-Inter non è solo una tappa fondamentale del calendario, ma un esame di coerenza per Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno non ha alcuna intenzione di snaturare la sua squadra o di rinunciare ai principi di gioco che hanno caratterizzato la sua gestione, nonostante le recenti frenate. Nessuna rivoluzione tattica in vista: la Beneamata scenderà in campo con l’obiettivo di imporre la propria identità fatta di aggressività nel pressing e ricerca costante della verticalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisa Inter, svelato il piano gara di Chivu: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare a…»