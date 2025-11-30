Pisa Inter svelato il piano gara di Chivu | Non ha alcuna intenzione di rinunciare a…

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pisa Inter, svelato il piano gara di Chivu: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare a.». Ecco che tipo di partita ha preparato. È arrivato il giorno della verità all’Arena Garibaldi. Pisa-Inter non è solo una tappa fondamentale del calendario, ma un esame di coerenza per Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno non ha alcuna intenzione di snaturare la sua squadra o di rinunciare ai principi di gioco che hanno caratterizzato la sua gestione, nonostante le recenti frenate. Nessuna rivoluzione tattica in vista: la Beneamata scenderà in campo con l’obiettivo di imporre la propria identità fatta di aggressività nel pressing e ricerca costante della verticalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisa inter svelato il piano gara di chivu non ha alcuna intenzione di rinunciare a8230

© Internews24.com - Pisa Inter, svelato il piano gara di Chivu: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare a…»

Contenuti che potrebbero interessarti

pisa inter svelato pianoPisa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net

Repubblica svela – Inter a Pisa con queste tre missioni dopo due ko consecutivi - Dopo due ko consecutivi, l’Inter di Cristian Chivu cerca riscatto nel match sul campo del Pisa: le tre missioni dei nerazzurri ... msn.com scrive

pisa inter svelato pianoPisa, Gilardino: "Chi dice che l'Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza, è una belva ferita" - Il Pisa sogna di scrivere una pagina storica: contro l’Inter, i nerazzurri toscani possono arrivare a sette risultati utili consecutivi, un traguardo. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Svelato Piano