Pisa-Inter Sucic | Sto cercando di prendere confidenza con la squadra
La partita tra Pisa e Inter sta per cominciare, in vista della 13ª giornata di Serie A, Sucic ha commentato il suo periodo: "Non è facile perdere due partite, ma noi sappiamo di aver giocato bene e sappiamo che avremmo meritato di più. Sappiamo che dobbiamo stare focalizzati e dobbiamo essere più cinici e lo possiamo fare solo lavorando e cercheremo di invertire il trend già da oggi. Poi continua: "È molto importante per noi la fiducia del mister. A Volte riesco a dare il mio contributo, altre volte meno, ma sto cercando di prendere confidenza con la squadra e con il resto per poter essere utile il più possibile alla squadra"
