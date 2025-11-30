Pisa Inter sindrome influenzale per l’attaccante di Chivu | salta la sfida
Bonny. Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della sfida al Pisa. Ange-Yoan Bonny non sarà infatti a disposizione per il match: l’attaccante francese è stato fermato da una sindrome influenzale che lo ha costretto a rinunciare alla partenza con il resto del gruppo. La segnalazione è arrivata direttamente da Sky Sport, presente a Malpensa al momento dell’imbarco della squadra nerazzurra verso la Toscana. La situazione si è delineata nel corso della mattinata di ieri, quando lo staff medico ha valutato impossibile il suo impiego vista la condizione fisica precaria. Bonny, che puntava a ritagliarsi spazio anche in questa trasferta, resterà dunque a Milano per recuperare nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
