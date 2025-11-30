Pisa Inter sindrome influenzale per l’attaccante di Chivu | salta la sfida

Ilnerazzurro.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonny. Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della sfida al Pisa. Ange-Yoan Bonny non sarà infatti a disposizione per il match: l’attaccante francese è stato fermato da una sindrome influenzale che lo ha costretto a rinunciare alla partenza con il resto del gruppo. La segnalazione è arrivata direttamente da Sky Sport, presente a Malpensa al momento dell’imbarco della squadra nerazzurra verso la Toscana. La situazione si è delineata nel corso della mattinata di ieri, quando lo staff medico ha valutato impossibile il suo impiego vista la condizione fisica precaria. Bonny, che puntava a ritagliarsi spazio anche in questa trasferta, resterà dunque a Milano per recuperare nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pisa inter sindrome influenzaleInter, sindrome influenzale per Bonny: non parte per Pisa - Inter: l'attaccante nerazzurro rimarrà a Milano a causa di una sindrome influenzale ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

pisa inter sindrome influenzaleFLASH | Bonny salta Pisa-Inter: il motivo dell’assenza - Inter: l’attaccante dei nerazzurri non sarà a disposizione di Chivu per la 13^ giornata a causa ... Segnala fantamaster.it

Inter, Bonny salta il Pisa per influenza. Chivu recupera Mkhitaryan - Come riportato da Sky Sport, l’attaccante francese è stato colpito ... Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Sindrome Influenzale