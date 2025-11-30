Pisa Inter prove di riscossa per Chivu | rientra Mkhitaryan? Luis Henrique si gioca tutto! Le ultime

Inter News 24 Pisa Inter, recuperi, emergenze e un caso Lautaro: il Corriere della Sera analizza il momento nerazzurro in vista del match di oggi. La sfida del pomeriggio tra Pisa e Inter arriva nel momento più delicato della gestione Cristian Chivu. La squadra nerazzurra ha perso due gare consecutive e deve assolutamente rialzarsi, mentre i toscani di Alberto Gilardino si presentano come un avversario tutt’altro che semplice: il Corriere della Sera ricorda infatti che il Pisa «non perde da sei partite, non subisce gol in casa da 436 minuti e ha ritrovato solidità pur mantenendo qualità offensiva». 🔗 Leggi su Internews24.com

