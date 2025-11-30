Pisa Inter pagelle | Lautaro MVP qualcuno in difficoltà e una certezza negativa
Pisa Inter pagelle. L’Inter ottiene tre punti non senza fatica sul campo del Pisa di Alberto Gilardino. Partita sulla carta non facile, ma che ha presentato più grattacapi del previsto. Ci ha pensato poi Lautaro ad evitare la crisInter, autore di una doppietta che ha compensato le prestazioni non eccelse di qualcuno. Pisa Inter: le pagelle degli uomini di Chivu. Sommer 6: Mai chiamato in causa, soffia ma neanche troppo sull’occasione di Nzola Akanji 6: Una partita tutta vissuta sul corpo a corpo con le punte pisane: è quello che le controlla meglio Acerbi 6: L’ammonizione del primo tempo si fa sentire nella ripresa: impossibilitato ad intervenire sull’occasione di Nzola per non rischiare il rosso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
