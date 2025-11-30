Pisa-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter. I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta all'ultimo minuto in Champions League, dove l'Atletico Madrid si è imposto 2-1 al Wanda Metropolitano, mentre nell'ultimo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

It’s ! ? @SerieA_EN: Pisa- #Inter Stadio Arena Garibaldi, Pisa ? 15:00H CET / 09:00H EST Vai su X

È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da due ko consecutivi, fanno visita ai toscani di Alberto Gilardino nel 13° turno di campionato ... Secondo tuttosport.com

Pisa-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 13a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto ... Come scrive sport.virgilio.it

Pisa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Gara in diretta a pagamento attraverso una normale Smart TV collegata a internet: o via cavo ethernet, o attraverso una ... Riporta fanpage.it