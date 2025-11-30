Pisa Inter oggi in toscana può finire un digiuno che dura da 74 giorni! Il dato sui nerazzurri

Inter News 24 Pisa Inter sarà la partita del ritorno al gol per Thuram? Francese a secco da oltre due mesi: la squadra di Chivu punta su aggressività, verticalità e rotazioni. La Gazzetta dello Sport si concentra sulle attese per la sfida di questo pomeriggio tra il Pisa e l’Inter, analizzando lo stato della squadra nerazzurra e le possibili chiavi del match. Il quotidiano sottolinea come l’impianto di gioco pensato da Cristian Chivu non subirà variazioni radicali: l’Inter ripartirà dalle proprie certezze, puntando su un atteggiamento aggressivo, sulle verticalizzazioni immediate e sull’energia portata dalle rotazioni, indispensabili in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

