Pisa Inter oggi in toscana può finire un digiuno che dura da 74 giorni! Il dato sui nerazzurri

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pisa Inter sarà la partita del ritorno al gol per Thuram? Francese a secco da oltre due mesi: la squadra di Chivu punta su aggressività, verticalità e rotazioni. La Gazzetta dello Sport si concentra sulle attese per la sfida di questo pomeriggio tra il Pisa e l’Inter, analizzando lo stato della squadra nerazzurra e le possibili chiavi del match. Il quotidiano sottolinea come l’impianto di gioco pensato da Cristian Chivu non subirà variazioni radicali: l’Inter ripartirà dalle proprie certezze, puntando su un atteggiamento aggressivo, sulle verticalizzazioni immediate e sull’energia portata dalle rotazioni, indispensabili in questa fase della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisa inter oggi in toscana pu242 finire un digiuno che dura da 74 giorni il dato sui nerazzurri

© Internews24.com - Pisa Inter, oggi in toscana può finire un digiuno che dura da 74 giorni! Il dato sui nerazzurri

Argomenti simili trattati di recente

pisa inter oggi toscanaPisa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - I nerazzurri sfidano oggi, domenica 30 novembre, il Pisa in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 13esima giornata di Serie A. Scrive cn24tv.it

pisa inter oggi toscanaDove vedere Pisa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - La squadra di Gilardino è reduce da sei risultati utili consecutivi, quella di Chivu vuole tornare al successo: le possibili scelte dei due tecnici ... Riporta corrieredellosport.it

pisa inter oggi toscanaGdS – Inter, il silenzio di ieri un supporto per Chivu: privatamente ai giocatori… - Dalla rassegna stampa di oggi il racconto di come i nerazzurri hanno vissuto la vigilia della gara di oggi ad Appiano Gentile ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Oggi Toscana