Pisa Inter LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo Acerbi salva su Meister
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Pisa- #Inter, le formazioni ufficiali Vai su X
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Pisa-Inter Tornano titolari Acerbi, Sucic e Thuram. Nuova chance per Luis Henrique. #Inter #Formazione #PisaInter - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Pisa-Inter 0-0 Serie A 2025/2026: Pisa-Inter 0-0 a metà tempo - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
LIVE - Pisa-Inter 0-0, Chivu prepara subito un cambio: pronto ad entrare Zielinski - Non è un primo tempo da consegnare agli annali: molta intensità, qualche contatto ... Si legge su fcinternews.it
Pisa-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: finito il primo tempo, i padroni di casa tengono botta - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it