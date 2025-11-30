Pisa Inter LIVE 0-0 | i toscani si rendono subito pericolosi

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisa inter live 0 0 i toscani si rendono subito pericolosi

© Internews24.com - Pisa Inter LIVE 0-0: i toscani si rendono subito pericolosi

Altre letture consigliate

pisa inter live 0Pisa-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pressione nerazzurra - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

pisa inter live 0LIVE - Pisa-Inter 0-0, 3': primo pallone del match per la squadra di Chivu, è iniziata alla Cetilar Arena - Filtrante di Touré per Nzola che parte sul filo del fuorigioco ed entra in area, dove viene contrastato da Akanji che guadagna anche rinvio ... Lo riporta fcinternews.it

pisa inter live 0LIVE - Pisa-Inter 0-0, 7': subito match molto intenso, senza esclusione di colpi anche duri - Lancio di Angori sull'altro fronte per Marin, che però non ha un controllo felice. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Live 0