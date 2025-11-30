Pisa Inter LIVE 0-0 | i toscani si rendono subito pericolosi
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Pisa-Inter Tornano titolari Acerbi, Sucic e Thuram. Nuova chance per Luis Henrique. #Inter #Formazione #PisaInter
#Calcio Domenica di campionato con 4 partite. Lecce-Torino. Pisa-Inter alle 15. Atalanta-Fiorentina alle 18. Su tutte spicca il posticipo dell'Olimpico #Roma #Napoli alle 20.45. Giorgio Germanò #GR1 Tutte le radiocronache con #TuttoilCalcioMinutoperMinuto
Pisa-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pressione nerazzurra - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita
LIVE - Pisa-Inter 0-0, 3': primo pallone del match per la squadra di Chivu, è iniziata alla Cetilar Arena - Filtrante di Touré per Nzola che parte sul filo del fuorigioco ed entra in area, dove viene contrastato da Akanji che guadagna anche rinvio
LIVE - Pisa-Inter 0-0, 7': subito match molto intenso, senza esclusione di colpi anche duri - Lancio di Angori sull'altro fronte per Marin, che però non ha un controllo felice.