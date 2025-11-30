Pisa Inter LIVE 0-0 | ci prova Lautaro di testa Piccinini ad un passo dal gol dopo una dormita di Bastoni

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisa inter live 0 0 ci prova lautaro di testa piccinini ad un passo dal gol dopo una dormita di bastoni

© Internews24.com - Pisa Inter LIVE 0-0: ci prova Lautaro di testa, Piccinini ad un passo dal gol dopo una dormita di Bastoni

Contenuti che potrebbero interessarti

pisa inter live 0Pisa-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pressione nerazzurra - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

pisa inter live 0LIVE - Pisa-Inter 0-0, 7': subito match molto intenso, senza esclusione di colpi anche duri - Lancio di Angori sull'altro fronte per Marin, che però non ha un controllo felice. Si legge su msn.com

pisa inter live 0Pisa-Inter 0-0, il risultato in diretta - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Live 0