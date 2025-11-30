Pisa Inter le riprese sui social del Club meneghino di ritorno nel capoluogo toscano dopo molti anni – VIDEO

Inter News 24 Pisa Inter, tutto pronto per la partita contro la squadra di Gilardino? Il video sui social dei nerazzurri in vista del match di oggi. L’Inter è arrivata a Pisa per la gara odierna di Serie A contro la squadra di Alberto Gilardino, un appuntamento delicato che può indirizzare il momento dei nerazzurri dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. La società ha pubblicato sui propri canali social un video dedicato all’atmosfera toscana: scorci del centro città, bandiere nerazzurre appese ai balconi e soprattutto i tanti tifosi interisti già presenti nei pressi dell’Arena Garibaldi, in attesa di entrare allo stadio per sostenere la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

