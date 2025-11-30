Pisa-Inter le pagelle | Nzola si ammazza di fatica 6,5 Dov' è finito il genio di Sucic? Gara da 5,5
Caracciolo è il peggiore della squadra di Gila: dalla sua rimessa laterale nasce il primo gol di Lautaro. Zielinski entra ed è subito incisivo, come gli altri cambi azzeccati da Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pisa-Inter, la curva del Pisa - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA SERIE A 13^ giornata PISA-INTER 0-2 #SkySport #SkySerieA #SerieA #Inter #PisaInter #LautaroMartinez Vai su X
PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura - Touré una forza della natura Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A ... Riporta calciomercato.it
Pagelle LIVE Pisa-Inter: voti e giudizi - Sfida tra due formazioni con ambizioni di classifica chiaramente distinte, ma che si ... Lo riporta passioneinter.com
Pisa-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez (7,5) risveglia i nerazzurri, Esposito (7) serve l'assist, Thuram (5,5) spento, Nzola (6) - 0 il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Scrive msn.com