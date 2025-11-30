Pisa Inter intoppo dell’ultim’ora ma anche una buona notizia! La situazione in vista della sfida contro Gilardino
Inter News 24 Pisa Inter, tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Chivu in vista della partita di campionato contro i nerazzurri di Toscana. La Gazzetta dello Sport aggiorna il quadro nerazzurro in vista della trasferta di questo pomeriggio a Pisa. L’Inter di Cristian Chivu deve infatti fare i conti con un imprevisto dell’ultima ora che riguarda il reparto offensivo. Secondo il quotidiano, «l’intoppo dell’ultim’ora è un nemico invisibile: il virus che ha colpito Angelo Bonny decurta il contingente offensivo dell’Inter». L’attaccante classe 2003, frenato da un malessere improvviso, avrebbe rappresentato un’opzione preziosa dalla panchina: Chivu lo aveva infatti considerato come alternativa ideale per spaccare la partita nella ripresa oppure per blindare un eventuale risultato favorevole contro il Pisa di Gilardino. 🔗 Leggi su Internews24.com
