Inter News 24 Pisa Inter, tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Chivu in vista della partita di campionato contro i nerazzurri di Toscana. La Gazzetta dello Sport aggiorna il quadro nerazzurro in vista della trasferta di questo pomeriggio a Pisa. L’Inter di Cristian Chivu deve infatti fare i conti con un imprevisto dell’ultima ora che riguarda il reparto offensivo. Secondo il quotidiano, «l’intoppo dell’ultim’ora è un nemico invisibile: il virus che ha colpito Angelo Bonny decurta il contingente offensivo dell’Inter». L’attaccante classe 2003, frenato da un malessere improvviso, avrebbe rappresentato un’opzione preziosa dalla panchina: Chivu lo aveva infatti considerato come alternativa ideale per spaccare la partita nella ripresa oppure per blindare un eventuale risultato favorevole contro il Pisa di Gilardino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisa Inter, intoppo dell’ultim’ora ma anche una buona notizia! La situazione in vista della sfida contro Gilardino