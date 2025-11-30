Pisa Inter il tecnico accende la sfida | Il mio gruppo non teme nessuno

Inter News 24 Pisa Inter, il tecnico carica l’ambiente: contro i nerazzurri serve una prova di maturità per misurare ambizioni, crescita e identità. «Inter in crisi? Chi lo dice mi sa che ha visto qualche film di fantascienza di troppo». È la risposta decisa con cui Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, introduce il duello dell’Arena Garibaldi contro l’Inter di Chivu. Il tecnico toscano, ex bomber dal fiuto infallibile, non intende lasciare spazio a equivoci: la sua squadra sta bene, è in fiducia e vuole misurarsi con una big per capire davvero il proprio valore. Gila sorride ma non scherza. 🔗 Leggi su Internews24.com

