Pisa Inter il tecnico accende la sfida | Il mio gruppo non teme nessuno
Inter News 24 Pisa Inter, il tecnico carica l’ambiente: contro i nerazzurri serve una prova di maturità per misurare ambizioni, crescita e identità. «Inter in crisi? Chi lo dice mi sa che ha visto qualche film di fantascienza di troppo». È la risposta decisa con cui Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, introduce il duello dell’Arena Garibaldi contro l’Inter di Chivu. Il tecnico toscano, ex bomber dal fiuto infallibile, non intende lasciare spazio a equivoci: la sua squadra sta bene, è in fiducia e vuole misurarsi con una big per capire davvero il proprio valore. Gila sorride ma non scherza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pisa-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Chivu a rischio esonero in caso di KO in Pisa Inter? Marotta ha le idee chiare sul futuro del tecnico - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da due ko consecutivi, fanno visita ai toscani di Alberto Gilardino nel 13° turno di campionato ... Secondo tuttosport.com
Pronostico Pisa vs Inter – 30 Novembre 2025 - Il match, in programma il 30 Novembre 2025 alle 15:00 presso l'Arena Garibaldi - Lo riporta news-sports.it
Pagina 2 | Dove vedere Pisa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - La squadra di Gilardino è reduce da sei risultati utili consecutivi, quella di Chivu vuole tornare al successo: le possibili scelte dei due tecnici ... Si legge su msn.com