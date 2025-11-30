Pisa Inter i nerazzurri superano il test con una doppietta di Lautaro Martinez | 2-0 e 3 punti cruciali! Le ultime

Inter News 24 Pisa Inter, la squadra di Chivu torna alla vittoria dopo le sconfitte contro Milan e Atletico, grazie alla prestazione decisiva di Lautaro Martinez. L’Inter si è imposta per 2-0 in trasferta contro il Pisa di Gilardino, centrando una vittoria fondamentale dopo le due sconfitte consecutive in Serie A contro il Milan e l’ Atletico Madrid. La squadra di Chivu, nonostante qualche difficoltà nei primi 60 minuti, ha avuto la meglio grazie alla prestazione decisiva di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Il primo gol è arrivato su assist di Esposito, mentre il secondo è stato propiziato da Barella, confermando la capacità dell’attaccante argentino di risolvere le partite anche in momenti delicati. 🔗 Leggi su Internews24.com

