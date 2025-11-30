Pisa Inter Guarro conferma le scelte di Acerbi e su Luis Henrique! Le ultime in vista della sfida di oggi

Inter News 24 Pisa Inter, Guarro fornisce ulteriori indicazioni verso il match: torna la ThuLa? Le novità in vista della partita. Arrivano aggiornamenti importanti sulla probabile formazione dell’Inter in vista della sfida di questo pomeriggio all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Come riferito da Pasquale Guarro su X, Francesco Acerbi è pronto a riprendersi il ruolo di perno centrale nella difesa nerazzurra, una scelta che riporta ordine e gerarchie nel pacchetto arretrato dopo le rotazioni delle ultime settimane. La vera novità riguarda però la corsia destra: Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, partirà ancora una volta dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, Guarro conferma le scelte di Acerbi e su Luis Henrique! Le ultime in vista della sfida di oggi

