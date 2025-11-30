Pisa Inter è vietato fallire | anche un pari avrebbe il sapore della sconfitta
Inter News 24 Pisa Inter, pressione massima all’Arena Garibaldi: il quotidiano ricorda quando arrivarono tre ko consecutivi e perché oggi servono solo i tre punti. Nicola Berti decise l’ultimo Pisa Inter il 3 marzo 1991. Sono passati 34 anni da quella sfida, ma il peso della partita odierna all’Arena Garibaldi è paragonabile solo ai giorni più delicati della storia nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu, reduce dalle sconfitte contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League, arriva in Toscana con l’obbligo assoluto di invertire la rotta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la pressione è altissima: non solo perdere la terza partita in una settimana sarebbe un incubo sportivo, ma anche un pareggio avrebbe un sapore amarissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
#Pisa- #Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la #SerieA Vai su X
È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Pisa, Verona-Juventus, Inter-Sassuolo... tra errori e polemiche da Var - La moviola della 4° giornata di serie A - L'analisi di Luca Marelli a Dazn sugli episodi più caldi del weekend di Serie A Kevin de Bruyne ... Secondo affaritaliani.it
Inter, scout all'Arena Garibaldi per Pisa-Lazio: i tre profili sotto osservazione - I riflettori degli osservatori dell'Inter restano puntati, tra le altre cose, su un altro prospetto in crescita: Ebenizer Akinsanmiro. Segnala tuttomercatoweb.com