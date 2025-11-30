Pisa Inter è vietato fallire | anche un pari avrebbe il sapore della sconfitta

Inter News 24 Pisa Inter, pressione massima all’Arena Garibaldi: il quotidiano ricorda quando arrivarono tre ko consecutivi e perché oggi servono solo i tre punti. Nicola Berti decise l’ultimo Pisa Inter il 3 marzo 1991. Sono passati 34 anni da quella sfida, ma il peso della partita odierna all’Arena Garibaldi è paragonabile solo ai giorni più delicati della storia nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu, reduce dalle sconfitte contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League, arriva in Toscana con l’obbligo assoluto di invertire la rotta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la pressione è altissima: non solo perdere la terza partita in una settimana sarebbe un incubo sportivo, ma anche un pareggio avrebbe un sapore amarissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

