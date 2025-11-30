Pisa Inter dall’avvertimento di Gilardino alla citazione a Stranger Things | c’è una buona notizia per i toscani

Inter News 24 . Come arrivano al match di oggi. La marcia di avvicinamento alla sfida dell’Arena Garibaldi è stata caratterizzata da una campagna mediatica suggestiva. Sui propri canali social, il Pisa ha presentato il big match contro l’Inter con un video che cita la celebre serie tv “Stranger Things”, lanciando lo slogan: «Ci vediamo nel Sottosopra». Un modo creativo per caricare l’ambiente, ma Alberto Gilardino, tecnico dei toscani, ha voluto subito riportare tutti alla realtà del campo, spegnendo facili entusiasmi legati al momento no degli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, dall’avvertimento di Gilardino alla citazione a Stranger Things: c’è una buona notizia per i toscani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

It’s ! ? @SerieA_EN: Pisa- #Inter Stadio Arena Garibaldi, Pisa ? 15:00H CET / 09:00H EST Vai su X

È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Inter, Dazn, Sky o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Tredicesima giornata di campionato: Chivu deve riprendersi dopo due sconfitte dolorose, ma nessuno riesce a battere la squadra di Gilardino da sei ... Segnala gazzetta.it

Pisa, Gilardino: “Inter bestia ferita. Anche noi dobbiamo essere affamati” - Le dichiarazioni di Alberto Gilardino nella conferenza stampa pre- Come scrive gianlucadimarzio.com

Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film. Abbiamo identità e convinzione. Ecco chi sono gli indisponibili» - Il tecnico dei toscani ha parlato in vista del match di domani all’Arena Garibaldi Alla vigilia del match contro l’Inter all’Arena Garibaldi e v ... Si legge su calcionews24.com