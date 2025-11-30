Pisa Inter dall’avvertimento di Gilardino alla citazione a Stranger Things | c’è una buona notizia per i toscani

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Come arrivano al match di oggi. La marcia di avvicinamento alla sfida dell’Arena Garibaldi è stata caratterizzata da una campagna mediatica suggestiva. Sui propri canali social, il Pisa ha presentato il big match contro l’Inter con un video che cita la celebre serie tv “Stranger Things”, lanciando lo slogan: «Ci vediamo nel Sottosopra». Un modo creativo per caricare l’ambiente, ma Alberto Gilardino, tecnico dei toscani, ha voluto subito riportare tutti alla realtà del campo, spegnendo facili entusiasmi legati al momento no degli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

pisa inter dall8217avvertimento di gilardino alla citazione a stranger things c8217232 una buona notizia per i toscani

© Internews24.com - Pisa Inter, dall’avvertimento di Gilardino alla citazione a Stranger Things: c’è una buona notizia per i toscani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pisa inter dall8217avvertimento gilardinoPisa-Inter, Dazn, Sky o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Tredicesima giornata di campionato: Chivu deve riprendersi dopo due sconfitte dolorose, ma nessuno riesce a battere la squadra di Gilardino da sei ... Segnala gazzetta.it

pisa inter dall8217avvertimento gilardinoPisa, Gilardino: “Inter bestia ferita. Anche noi dobbiamo essere affamati” - Le dichiarazioni di Alberto Gilardino nella conferenza stampa pre- Come scrive gianlucadimarzio.com

pisa inter dall8217avvertimento gilardinoConferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film. Abbiamo identità e convinzione. Ecco chi sono gli indisponibili» - Il tecnico dei toscani ha parlato in vista del match di domani all’Arena Garibaldi Alla vigilia del match contro l’Inter all’Arena Garibaldi e v ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Inter Dall8217avvertimento Gilardino