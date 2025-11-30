Pisa Inter conferenza Chivu | perché il tecnico non ha parlato

Pisa Inter conferenza Chivu. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a scendere in campo contro il Pisa con l’obiettivo di riscattare le due sconfitte consecutive arrivate tra campionato e Champions League. Il tecnico romeno ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia del match, optando per un silenzio che mantiene chiuso lo spogliatoio e protegge l’atmosfera di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il silenzio non è casuale: “ Ieri, prima di imbarcarsi da Malpensa sul charter per Pisa, l’allenatore ha preferito non parlare: è una prassi che l’Inter ha stabilito quando le tante partite ravvicinate sovraespongono i protagonisti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it