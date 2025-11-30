Pisa-Inter Chivu | Lautaro è fondamentale dobbiamo stare attenti alle insidie avversarie

La sfida della 13ª giornata di Serie A tra Pisa e Inter sta per andare in scena e la squadra di Cristian Chivu deve ritrovare la vittoria dopo le sconfitte nel derby e contro l’Atletico Madrid. Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando tra le altre cose anche della gestione di Lautaro Martinez e non solo: “ Siamo sereni e sappiamo che è un mondo dove quando si vince si esalta troppo e quando si perde si critica. Dobbiamo trovare l’equilibrio e mettere in campo quello che è mancato nelle partite precedenti”. Poi prosegue: “Pretendo dalla squadra l’atteggiamento giusto e capire le insidie della partita con un Pisa che si trova in un momento buono. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

