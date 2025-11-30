Pisa-Inter Chivu | Ho una grande responsabilità felice per Lautaro
Termina con il risultato di 0-2 il match tra Pisa-Inter, valido per la 13ª giornata di Serie A. Una sfida difficile per gli uomini di Cristian Chivu che soltanto nel secondo tempo ha messo il turbo per portare a casa la vittoria. Ai microfoni di DAZN l’allenatore nerazzurro ha commentato la sfida: “ La voglia di reagire e la consapevolezza che non sarebbe stata facile ci ha fatto reagire. Il Pisa venivano da sei partite in cui non perdeva, in casa non subiscono gol da settembre e sapevamo i rischi. Abbiamo fatto una partita di maturità e pazienza, in alcuni momenti potevamo fare meglio e ci prendiamo quello che questo gruppo merita, perché sta dimostrando tanto”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
