Termina con il risultato di 0-2 il match tra Pisa-Inter, valido per la 13ª giornata di Serie A. Una sfida difficile per gli uomini di Cristian Chivu che soltanto nel secondo tempo ha messo il turbo per portare a casa la vittoria. Ai microfoni di DAZN l’allenatore nerazzurro ha commentato la sfida: “ La voglia di reagire e la consapevolezza che non sarebbe stata facile ci ha fatto reagire. Il Pisa venivano da sei partite in cui non perdeva, in casa non subiscono gol da settembre e sapevamo i rischi. Abbiamo fatto una partita di maturità e pazienza, in alcuni momenti potevamo fare meglio e ci prendiamo quello che questo gruppo merita, perché sta dimostrando tanto”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Pisa-Inter, Chivu: “Ho una grande responsabilità, felice per Lautaro”