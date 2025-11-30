Pisa Inter c’è una new entry nei convocati di Chivu | chi è

Yvan Maye. L’ Inter porta con sé una novità importante per la trasferta di Pisa: tra i convocati di Cristian Chivu figura anche Yvan Maye, difensore francese classe 2006. Il giovane talento ha preso posto sull’aereo diretto in Toscana, vivendo così la sua prima chiamata ufficiale con la prima squadra. Un traguardo che rappresenta un passo significativo per un ragazzo che, negli ultimi mesi, ha saputo sfruttare nel migliore dei modi la visibilità offerta dalla formazione U23. Maye è uno dei profili che meglio incarnano il progetto di crescita interna dell’ Inter, capace di valorizzare i prospetti più promettenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

It’s ! ? @SerieA_EN: Pisa- #Inter Stadio Arena Garibaldi, Pisa ? 15:00H CET / 09:00H EST Vai su X

È arrivato il giorno di #Pisa – #Inter, sfida che andrà in scena alla #CetilarArena Atmosfera caldissima per una sfida tutta da vivere, con i nerazzurri che voglio tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive Secondo voi come finisce? LEGGI TUTTE - facebook.com Vai su Facebook

