Pisa-Inter 2-0 Lautaro torna decisivo | i cambi di Chivu svoltano il match
Alla Cetilar Arena il match tra Pisa e Inter si è conclusa con il risultato di 2-0. Una partita sottotono soprattutto nel primo tempo, dove entrambe le squadre sembravano intimidite una dall’altra. Alla fine però è il Toro Lautaro Martinez a trascinare la sua squadra verso la vittoria e i tre punti che la portano a -1 dal Milan in attesa del match tra Roma-Napoli. Decisive in questo senso le sostituzioni di Cristian Chivu che hanno portato più dinamicità alla formazione nerazzurra. Pisa-Inter, primo tempo 0-0. Il primo tempo tra Pisa e Inter si è concluso con il risultato di 0-0: avvio difficile per i nerazzurri che sembrano ancora moralmente colpiti dalle due sconfitte consecutive, portando in campo un possesso di palla piuttosto lento, escluse un paio di accelerazioni sulla fascia sinistra da parte di Dimarco, tra l’altro protagonista di una punizione debole finita direttamente tra le braccia di Scuffett. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Pisa- #Inter, le formazioni ufficiali Vai su X
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Pisa-Inter Tornano titolari Acerbi, Sucic e Thuram. Nuova chance per Luis Henrique. #Inter #Formazione #PisaInter - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter risultato 0-2: i gol di Lautaro sbloccano una gara nervosa e riportano l'Inter sotto al Milan - In classifica gli uomini di Chivu si riportano così a - Scrive corriere.it
Pisa-Inter 0-2, finale: Lautaro rimette il turbo e regala ai nerazzurri tre punti importantissimi per rilanciarsi - LAUTARO E L'INTER RISPONDONO PRESENTE, I NERAZZURRI ... Secondo msn.com
Pisa-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro raddoppia - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it