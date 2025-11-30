Pisa-Inter 2-0 Lautaro torna decisivo | i cambi di Chivu svoltano il match

Alla Cetilar Arena il match tra Pisa e Inter si è conclusa con il risultato di 2-0. Una partita sottotono soprattutto nel primo tempo, dove entrambe le squadre sembravano intimidite una dall’altra. Alla fine però è il Toro Lautaro Martinez a trascinare la sua squadra verso la vittoria e i tre punti che la portano a -1 dal Milan in attesa del match tra Roma-Napoli. Decisive in questo senso le sostituzioni di Cristian Chivu che hanno portato più dinamicità alla formazione nerazzurra. Pisa-Inter, primo tempo 0-0. Il primo tempo tra Pisa e Inter si è concluso con il risultato di 0-0: avvio difficile per i nerazzurri che sembrano ancora moralmente colpiti dalle due sconfitte consecutive, portando in campo un possesso di palla piuttosto lento, escluse un paio di accelerazioni sulla fascia sinistra da parte di Dimarco, tra l’altro protagonista di una punizione debole finita direttamente tra le braccia di Scuffett. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

