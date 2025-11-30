Pisa-Inter 0-2 le pagelle | Lautaro Martinez 7,5 risveglia i nerazzurri Esposito 7 serve l' assist Thuram 5,5 spento Nzola 6

Ilmessaggero.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter batte 2-0 il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Dopo un primo tempo complicato, i nerazzurri si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pisa-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez (7,5) risveglia i nerazzurri, Esposito (7) serve l'assist, Thuram (5,5) spento, Nzola (6)

