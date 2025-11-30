Pisa-Inter 0-2 le pagelle | Lautaro Martinez 7,5 risveglia i nerazzurri Esposito 7 serve l' assist Thuram 5,5 spento Nzola 6
L'Inter batte 2-0 il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions. Dopo un primo tempo complicato, i nerazzurri si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
? Verso Pisa-Inter, si va verso questa formazione, Luis Henrique titolare. - Sky Sport - facebook.com Vai su Facebook
#Pisa- #Inter, le formazioni ufficiali Vai su X
Pisa-Inter 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Lautaro Martinez - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Riporta sport.sky.it
Pisa-Inter risultato 0-2: i gol di Lautaro sbloccano una gara nervosa e riportano l'Inter sotto al Milan - In classifica gli uomini di Chivu si riportano così a - Come scrive corriere.it
Doppietta di Lautaro, l'Inter torna a vincere: il Pisa tiene un'ora poi si arrende - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Segnala corrieredellosport.it