Pisa Inter 0-2 i nerazzurri tornano alla vittoria | Lautaro versione killer Esposito game changer

Pisa Inter. Poteva essere decisamente un pomeriggio dall'epilogo diverso, e invece Lautaro Martinez ha preso tutta la rabbia accumulata nelle ultime settimane e l'ha sbattuta sotto la traversa, portando via appannamento mentale e paura di uscire con un magro o nullo bottino dal campo del Pisa. L' Inter si aggrappa al suo capitano per ricominciare a correre dopo le due sconfitte con Milan e Atletico Madrid. Primi 45? complicati, con un Pisa organizzato e fisico che tiene botta e non concede occasioni nitide agli uomini di Cristian Chivu. Lavoro encomiabile di Meister e Nzola nel tenere alti i pisani e non permettere alla retroguardia nerazzurra di impostare in maniera pulita.