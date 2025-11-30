Pisa-Inter 0-2 doppietta di Lautaro
Grazie a una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez, l’Inter si impone per 2-0 in casa del Pisa nel match delle ore 15 della 13esima giornata di Serie A. Con questa vittoria i nerazzurri allenati da Chivu agganciano momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica con 27 punti, a -1 dal Milan capolista aspettando il posticipo serale tra i giallorossi e il Napoli. Con la doppietta odierna, inoltre, Lautaro balza in testa alla classifica marcatori del campionato con 6 centri. Si interrompe dopo 6 partite, invece, la serie positiva del Pisa di Gilardino che resta al terzultimo posto con 10 punti in piena zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
