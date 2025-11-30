Pisa Inter 0-2 | Chivu ritrova la vittoria grazie al suo capitano ma che sofferenza!
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 15 all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, match valevole per il 13° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa Inter, sfida delle ore 15 valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 202526. I toscani di Alberto Gilardino sono reduci dal pareggio per 2 a 2 col Sassuolo e attualmente sono al 18° posto in classifica con 10 punti. I nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sono chiamati ad una riscossa dopo il KO nel derby col Milan e quello in Champions League contro l’Atletico Madrid: la beneamata si trova al momento al quarto posto in classifica con 24 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
#Pisa- #Inter, le formazioni ufficiali Vai su X
La formazione ufficiale dei nerazzurri per Pisa-Inter Tornano titolari Acerbi, Sucic e Thuram. Nuova chance per Luis Henrique. #Inter #Formazione #PisaInter - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Lautaro Martinez - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Riporta sport.sky.it
Pisa-Inter risultato 0-2: i gol di Lautaro sbloccano una gara nervosa e riportano l'Inter sotto al Milan - In classifica gli uomini di Chivu si riportano così a - Come scrive corriere.it
Doppietta di Lautaro, l'Inter torna a vincere: il Pisa tiene un'ora poi si arrende - Chivu sbanca la Cetilar Arena grazie al suo capitano, Gilardino ferma la sua striscia consecutiva nonostante una prestazione positiva ... Segnala corrieredellosport.it