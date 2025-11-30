Pisa Inter 0-2 Chivu rilancia le ambizioni della sua squadra | Abbiamo giocatori importanti ecco a cosa ambiscono L’avvertimento alle pretendenti ai vertici della classifica di Serie A

Pisa Inter, Chivu soddisfatto della reazione del gruppo: il 2-0 contro il Pisa è merito di organizzazione e pazienza, ora serve continuità. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha espresso grande soddisfazione dopo la vittoria per 2-0 ottenuta in trasferta contro il Pisa. Il tecnico ha lodato la sua squadra per la voglia di reagire e la consapevolezza che l’impegno non era semplice. Il Pisa veniva infatti da una striscia positiva di sei partite senza sconfitte e non subiva gol in casa da settembre. Ha sottolineato che l’ Inter ha fatto una partita di organizzazione, pazienza e maturità. Il tecnico si è detto contento di prendersi ciò che di buono hanno fatto e ciò che questo gruppo merita in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

