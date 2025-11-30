Pisa battuto in casa dall’Inter | 0-2 Gilardino ci mette il cuore Chivu la doppietta di Lautaro Pagelle

Firenzepost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è bastato, il cuore del Pisa. Ossia la passione di Gilardino e soprattutto dei giocatori che, per un'ora abbondante, hanno fatto soffrire l'Inter. Nel secondo tempo ha fatto la differenza uncampione: Lautaro Martinez. Con la sua doppietta ha indirizzato e chiuso la partita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa battuto in casa dall8217inter 0 2 gilardino ci mette il cuore chivu la doppietta di lautaro pagelle

© Firenzepost.it - Pisa battuto in casa dall’Inter: 0-2. Gilardino ci mette il cuore, Chivu la doppietta di Lautaro. Pagelle

Altri contenuti sullo stesso argomento

pisa battuto casa dall8217interInter, Lautaro si prende la scena con una doppietta: Pisa battuto 2-0 - Per un’ora abbondante l’Inter soffre e non brilla, ma alla fine porta a casa tre punti di importanza capitale. Segnala gds.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Battuto Casa Dall8217inter