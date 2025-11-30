Non è bastato, il cuore del Pisa. Ossia la passione di Gilardino e soprattutto dei giocatori che, per un'ora abbondante, hanno fatto soffrire l'Inter. Nel secondo tempo ha fatto la differenza uncampione: Lautaro Martinez. Con la sua doppietta ha indirizzato e chiuso la partita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa battuto in casa dall’Inter: 0-2. Gilardino ci mette il cuore, Chivu la doppietta di Lautaro. Pagelle