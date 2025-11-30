Piove in casa popolare senza infissi | anziano in difficoltà

Tempo di lettura: 2 minuti Accade nel Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli, dove un anziano residente, legittimo assegnatario dell’appartamento popolare, allettato, con gravi problemi di salute, è costretto a murare la finestra della camera da letto in quanto ci piove dentro. Il Comune doveva provvedere a sistemare i nuovi infissi quando ha realizzato la ristrutturazione degli edifici con i fondi del Pnrr ma ciò non è accaduto. I nuovi infissi, dopo promesse su promesse, non sono mai stati installati e il dirigente responsabile della procedura si è dovuto dimettere. La vicenda è stata più volte denunciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal referente territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone, che hanno effettuato diversi sopralluoghi e incontri con l’anziano inquilino alla ricerca di una soluzione all’incredibile situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it