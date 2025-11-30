Pio Esposito a Dazn | Sono convinto che se metti la squadra al primo posto i gol arrivano!

Internews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Pisa. L’Inter espugna l’Arena Garibaldi battendo il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta del capitano Lautaro Martinez, ma tra i protagonisti del match spicca Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dei nerazzurri, subentrato a gara in corso, ha fornito l’assist decisivo per sbloccare il risultato. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, il classe 2005 ha mostrato grande maturità, mettendo il bene collettivo davanti alle ambizioni personali. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito a dazn sono convinto che se metti la squadra al primo posto i gol arrivano

© Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Sono convinto che se metti la squadra al primo posto i gol arrivano!»

News recenti che potrebbero piacerti

pio esposito dazn sonoEsposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro" - Francesco Pio Esposito, al fianco di Lautaro Martinez, parla così a DAZN dopo Pisa- Segnala msn.com

pio esposito dazn sonoPisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca - L'Inter torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: decide la doppietta di Lautaro Martinez dopo una partita in cui nerazzurri hanno anche sofferto un Pisa coraggioso. Da msn.com

Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità - Dopo l'uscita della sua autobiografia "La mia vita sempre al centro", Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, parlando della partita di ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Dazn Sono