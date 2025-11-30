Pio Esposito a Dazn | Sono convinto che se metti la squadra al primo posto i gol arrivano!

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Pisa. L’Inter espugna l’Arena Garibaldi battendo il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta del capitano Lautaro Martinez, ma tra i protagonisti del match spicca Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dei nerazzurri, subentrato a gara in corso, ha fornito l’assist decisivo per sbloccare il risultato. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, il classe 2005 ha mostrato grande maturità, mettendo il bene collettivo davanti alle ambizioni personali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Sono convinto che se metti la squadra al primo posto i gol arrivano!»

News recenti che potrebbero piacerti

Cagliari Le parole di Sebastiano Esposito ai microfoni di Dazn nel post-partita del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 2-1 contro la Juventus - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari Le parole di Sebastiano #Esposito ai microfoni di Dazn nel post-partita del match che ha visto i rossoblù uscire sconfitti 2-1 contro la Juventus Vai su X

Esposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro" - Francesco Pio Esposito, al fianco di Lautaro Martinez, parla così a DAZN dopo Pisa- Segnala msn.com

Pisa-Inter 0-2 pagelle e tabellino: doppietta di Lautaro Martinez, assist Pio Esposito e Barella, Nzola crea e spreca - L'Inter torna a vincere dopo due sconfitte consecutive: decide la doppietta di Lautaro Martinez dopo una partita in cui nerazzurri hanno anche sofferto un Pisa coraggioso. Da msn.com

Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità - Dopo l'uscita della sua autobiografia "La mia vita sempre al centro", Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, parlando della partita di ... Segnala tuttomercatoweb.com