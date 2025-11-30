Pinin che restaurò L’Ultima Cena | Lei sola tra professionisti maschi Il suo grande esempio ancora vive

Avrebbe compiuto cent’anni il 1° dicembre Giuseppina Brambilla Barcilon. La popolare Pinin, restauratrice dell’Ultima Cena di Leonardo nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. E a Torino una giornata di studi le dedica il Centro Conservazione Restauro (CCR) “La Venaria Reale”, rappresentato anche da Stefania De Blasi. Con la quale ricordiamo la professionista, monzese di nascita, tenacemente attiva fino all’ultimo. Passare alla storia come “Signora del Cenacolo“ la lusingava? "Macché signora, “sono un imbianchino!”, ci correggeva, nelle ultime interviste che le abbiamo fatto, prima della scomparsa a 95 anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pinin, che restaurò L’Ultima Cena: "Lei, sola tra professionisti maschi. Il suo grande esempio ancora vive"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosa significa davvero “saper vedere” per un restauratore? Per quindici anni Pinin Brambilla ha fatto parte del Centro, prima come direttrice dei laboratori di restauro e poi come direttrice emerita. Tra le eredità più solide del suo metodo c’è proprio il “saper ve - facebook.com Vai su Facebook

Milano, è morta Pinin Brambilla Barcilon: restaurò l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci salvandola dalla cancellazione - E' stata la mente e il braccio del restauro dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. leggo.it scrive

Morta Pinin Brambilla Barcilon: restaurò l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci salvandola dall'oblio - E' stata la mente e il braccio del restauro dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Secondo ilmattino.it

Addio a Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice dell'Ultima Cena di Leonardo - È scomparsa a Milano, all’età di 95 anni, la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, autrice del celeberrimo intervento sull’Ultima Cena di Leonardo, durato vent’anni. Segnala finestresullarte.info