Pierre Bourdieu il concetto di campo su scala mondiale
A più di vent’anni anni dalla scomparsa di Pierre Bourdieu, la sua opera sorregge tuttora molti cantieri. Oltre a nuovi usi, robuste sistemazioni e pubblicazione di inediti, di grande interesse . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bourdieu: habitus, capitale e campo sociale - Esplorazione dei concetti fondamentali sviluppati da Pierre Bourdieu per comprendere le disuguaglianze sociali e le dinamiche di potere. Riporta skuola.net
Apontamentos gerais sobre o Campo Jurídico: O Direito em Pierre Bourdieu - right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font- Da diritto.it