Piero Ferrari amarissimo dopo il weekend horror di Leclerc e Hamilton in Qatar | È un pugno nello stomaco
Il fallimento della Ferrari a Losail accende l'amarezza di Piero Ferrari, presente ai box per il GP del Qatar. Davanti alle difficoltà della SF-25 e alla gara disastrosa di Leclerc e Hamilton, il vicepresidente del Cavallino non nasconde la delusione: "Una mazzata e un pugno nello stomaco". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Piero #Ferrari continua a sostenere da vicino il suo team #F1 #QatarGP @F1inGeneraleIT Vai su X
Piero #Ferrari continua a sostenere da vicino il suo team #F1 #QatarGP @F1inGeneraleIT - facebook.com Vai su Facebook
Piero Ferrari amarissimo dopo il weekend horror di Leclerc e Hamilton in Qatar: “È un pugno nello stomaco” - Il fallimento della Ferrari a Losail accende l’amarezza di Piero Ferrari, presente ai box per il GP del Qatar. Come scrive fanpage.it
Piero Ferrari, 'Hamilton? Come tennisti che cambiano racchetta' - Credo che lui, dopo tanti anni di Mercedes, è venuto in un'altra squadra. Riporta ansa.it