Pierina si riparte da Loris Bianchi Chiamati a testimoniare anche i condomini del civico 31

Rimini, 30 novembre 2025 – Si riparte da Loris. Bianchi, fratello di Manuela, sarà ancora l'uomo al centro dell'attenzione della Corte d'Assise di Rimini alla ripresa del maxi processo a Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa il 3 ottobre '23 in via del Ciclamino 31. Domani, a partire dalle 9, ripartirà nel tribunale di Rimini una nuova maratona giudiziaria tesa a completare la deposizione di Loris, il quale all'interruzione della scorsa udienza era nel pieno del contro-esame da parte degli avvocati dell'imputato, Andrea Guidi e Riario Fabbri, i quali hanno sempre proposto proprio Bianchi quale profilo alternativo all'attuale imputato per il delitto di via del Ciclamino.

