Pier Ferdinando Casini si racconta con Prodi e Letta | Io al centro dell’Aula

Bologna, 29 novembre 2025 – Salaborsa gremita per Pier Ferdinando Casini e il suo percorso attraverso gli ultimi 40 anni della vita politica italiana. Casini ha infatti presentato, davanti a un folto pubblico, il suo libro ‘Al centro dell’Aula, dalla Prima Repubblica a oggi’ (il Mulino), dialogando con l’ex premier Romano Prodi, Gianni Letta, storico sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi, e Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. PRESENTAZIONE LIBRO DI PIER FERDINANDO CASINI NELLA FOTO CON ROMANO PRODI AGNESE PINI E GIANNI LETTA Assieme a loro, il politologo Paolo Pombeni, che nel libro dialoga con l’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

