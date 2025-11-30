Pier Ferdinando Casini si racconta con Prodi e Letta | Io al centro dell’Aula

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 29 novembre 2025 – Salaborsa gremita per Pier Ferdinando Casini e il suo percorso attraverso gli ultimi 40 anni della vita politica italiana. Casini ha infatti presentato, davanti a un folto pubblico, il suo libro ‘Al centro dellAula, dalla Prima Repubblica a oggi’ (il Mulino), dialogando con l’ex premier Romano Prodi, Gianni Letta, storico sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi, e Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. PRESENTAZIONE LIBRO DI PIER FERDINANDO CASINI NELLA FOTO CON ROMANO PRODI AGNESE PINI E GIANNI LETTA Assieme a loro, il politologo Paolo Pombeni, che nel libro dialoga con l’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pier ferdinando casini si racconta con prodi e letta io al centro dell8217aula

© Ilrestodelcarlino.it - Pier Ferdinando Casini si racconta con Prodi e Letta: “Io, al centro dell’Aula”

Altri contenuti sullo stesso argomento

pier ferdinando casini raccontaCasini e l'arte dell'equilibrio politico: «Una vita passata al centro dell'Aula» - Una vita passata «Al centro dell'aula», come s'intitola il nuovo libro di Pier Ferdinando Casini (in un dialogo con Paolo Pombeni per Il Mulino), e vissuta ... Riporta ilmattino.it

pier ferdinando casini raccontaCasini al Centro dell’Aula. Le foto della presentazione del libro firmate Pizzi - C’era Pier Ferdinando Casini al centro dell’auletta dei gruppi di Montecitorio nel pomeriggio di ieri, ma non era solo. formiche.net scrive

Pier Ferdinando Casini, in "Al centro dell'aula" le riflessioni di un protagonista del Parlamento - Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Pier Ferdinando Casini “Al centro dell'aula dalla Prima Repubblica a oggi. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pier Ferdinando Casini Racconta