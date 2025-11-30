Piccole manutenzioni e più servizi Patto con chi abita nelle case popolari
L’idea di una Monza più "vicina" ai bisogni delle persone che vivono nelle case popolari, comincia a concretizzarsi, con l’avvio del progetto sociale del Comune. Si chiama proprio così, Monza Vicina (acronimo di Vicinanza itinerante per una comunità inclusiva alloggiativa), il programma di servizi di prossimità pensato per i quartieri Regina Pacis-San Donato e Libertà. Ieri, a presentarlo nei cortili degli stabili di via Vespucci 8 e di via Giotto 12, sono stati direttamente il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora ai Servizi abitativi Andreina Fumagalli, con uno scambio diretto con gli inquilini che è diventato un momento di condivisione, culminato con l’accensione di due alberi di Natale nei complessi abitativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
La maggior parte dei “guasti” in casa non nasce da problemi strutturali, ma da piccole manutenzioni che quasi nessuno fa… e che cambiano davvero tutto. Guarnizioni secche, prese rovinate, tapparelle che cedono, odori dagli scarichi, condizionatori che cons - facebook.com Vai su Facebook
Piccole manutenzioni e più servizi. Patto con chi abita nelle case popolari - Via al piano di “Vicinanza itinerante“ per le zone monzesi di Regina Pacis, San Donato e Libertà. Scrive ilgiorno.it
Faranno piccole manutenzioni, prepareranno pasti e confezioni di generi - Faranno piccole manutenzioni, prepareranno pasti e confezioni di generi alimentari, svolgeranno servizi di segreteria, aiuteranno in attività educative o nel trasporto di persone in difficoltà. Si legge su ilgazzettino.it
Opere pubbliche e piccole manutenzioni, proseguono i lavori - L’Assessore Filippo Nava ha fatto il punto sugli interventi in corso, illustrando lo stato di avanzamento delle opere e i ... Segnala msn.com