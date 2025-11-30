Piccole manutenzioni e più servizi Patto con chi abita nelle case popolari

L’idea di una Monza più "vicina" ai bisogni delle persone che vivono nelle case popolari, comincia a concretizzarsi, con l’avvio del progetto sociale del Comune. Si chiama proprio così, Monza Vicina (acronimo di Vicinanza itinerante per una comunità inclusiva alloggiativa), il programma di servizi di prossimità pensato per i quartieri Regina Pacis-San Donato e Libertà. Ieri, a presentarlo nei cortili degli stabili di via Vespucci 8 e di via Giotto 12, sono stati direttamente il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora ai Servizi abitativi Andreina Fumagalli, con uno scambio diretto con gli inquilini che è diventato un momento di condivisione, culminato con l’accensione di due alberi di Natale nei complessi abitativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

