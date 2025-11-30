Prato, 30 novembre 2025 – Piccoli mafiosi crescono. Perché certi metodi parlano da soli. Un ragazzino cinese di 17 anni è stato pestato da una baby gang di suoi connazionali – tre minorenni e un diciottenne – perché non riusciva a saldare il debito che si portava dietro da un anno. Un debito che nel frattempo si era gonfiato. E così, una ventina di giorni fa, è scattato l’agguato in una sala biliardi in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese: il ragazzo è stato prelevato dai quattro, portato in un vicino garage e pestato. Ha riportato la frattura del setto nasale con un mese di prognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiato dalla baby gang: “Non hai pagato il debito”. Gli spaccano il naso e mettono la foto sui social