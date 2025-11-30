Piastri ancora davanti a tutti a Losail | pole in Qatar

Il pilota McLaren, già vincitore della Sprint, firma il miglior tempo in qualifica a Losail e scatterà dalla prima casella. Norris lo tallona, Verstappen si inserisce nella sfida. Oscar Piastri prosegue il suo momento di forza nel Gran Premio del Qatar 2025, centrando anche la pole position sul circuito di Losail. L’australiano ferma il cronometro in 1’19?387, beffando il compagno di box Lando Norris per appena 0?100. Il britannico, secondo, rilancia le ambizioni iridate della McLaren, con Max Verstappen terzo a 0?264, deciso a rimanere nel vivo della lotta. Performance convincente per le Mercedes: George Russell è quarto (+0?275 dalla vetta), seguito da Andrea Kimi Antonelli, quinto e protagonista di una qualifica concreta davanti ai migliori team. 🔗 Leggi su Sportface.it