Piantedosi condanna l' assalto pro-Pal | Contro la Stampa squadristi da isolare
Mentre a sinistra dominano imbarazzi e ambiguità, dal centrodestra arrivano parole nette di condanna sull' assalto dei pro-Pal alla redazione della Stampa. Fin da subito il governo ha espresso solidarietà al quotidiano e ai giornalisti per l'attacco subìto dai manifestanti al grido di "Free Palestine". Al momento sono 36 le persone identificate, e nel giro di poche ore sono spuntate evidenze di appartenenza a gruppi che in passato si sono presi la scena per atti di teppismo gratuito e di violenza immotivata, sempre mascherandosi dietro la partecipazione a manifestazioni che si spacciano come ispirate a temi politici o sociali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
