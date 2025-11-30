Pianese a Campobasso con fiducia Birindelli | Conta l’atteggiamento
Con ancora negli occhi la vittoria contro il Forlì la Pianese guarda con fiducia all’impegno di Campobasso di oggi alle 17,30. A presentare la sfida ieri è stato mister Alessandro Birindelli (nella foto). "Abbiamo fatto una grande prestazione. La squadra – ha spiegato il tecnico bianconero – ha avuto coraggio e ha mostrato un atteggiamento di solidità nei momenti di difficoltà. C’è stato poi un blocco, forse mentale, ed è lì che questa settimana abbiamo lavorato, cercando di analizzare i motivi. Ad ogni modo, la nostra resta una prestazione importante e ci permette di proseguire il nostro cammino verso l’obiettivo della salvezza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
