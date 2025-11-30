Piacenza terra di feudatari curtes e contadini | l’agricoltura nel Medioevo
Il territorio piacentino ha subito una certa evoluzione sulla gestione dei grandi fondi terrieri con l’inizio dell’attestazione delle grandi “curtes”, le aziende agricole signorili sia di proprietà nobiliari che religiose. In epoca medievale le semplici fattorie a conduzione familiare anche nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vendita all'asta - Negozio a Piacenza Fondo commerciale posto al piano terra . ? Prezzo base: 45.000,00 € ? Offerta minima: 33.750,00 € Data inizio operazioni di vendita: 04/03/2026 ore 10:00 Termine di presentazione delle offerte: 03/03/2026 ore - facebook.com Vai su Facebook