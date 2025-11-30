Phisikk du role – Breve storia dell’um | dal Mattarellum al Mellonellum

Preparatevi, care lettrici e cari elettori: state per entrare nella selva oscura delle leggi elettorali, una strada che somiglia assai a quel Canto (III) dell’Inferno dalla mesta cupezza che promette: “Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente.” Per un bel po’ ne avremo fino alla nausea, per cui tanto vale attrezzarci quanto basta per non soccombere dalla noia ma anche per capire gli arcani e non farci buggerare. Oggi cercheremo di svelare il misterioso enigma dell’ “um” che sentiamo appiccicato maccheronicamente a cognomi noti o ignoti ai più quando si parla di formule elettorali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role – Breve storia dell’um: dal Mattarellum al Mellonellum

Argomenti simili trattati di recente

Phisikk du role – Breve storia dell’um: dal Mattarellum al Mellonellum - Preparatevi, care lettrici e cari elettori: state per entrare nella selva oscura delle leggi elettorali, una strada che somiglia assai a quel Canto (III) dell’Inferno dalla mesta cupezza che promette: ... Secondo formiche.net

Phisikk du role – Perché il caso Garofani è fuori misura - Francamente è apparsa un po’ fuori misura la querelle sul consigliere del Presidente Mattarella, rappresentato come aspirante golpista da quotati esponenti del governo, e, in tale rappresentazione, pr ... Come scrive formiche.net