Petrucci | Crisi per il ko con l' Islanda? No abbiamo giovani forti il futuro è roseo
Il presidente federale dopo la sconfitta della Nazionale: "I successi a livello giovanile testimoniano la bontà del sistema. Se poi i club non li fanno giocare non è colpa nostra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI e del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, tornerà a Firenze a cinquant’anni dalla laurea per dialogare con la Rettrice Alessandra Petrucci nell’ambito dell’evento “Generazioni Unifi”, il 4 dicembre al Teatro Goldoni. - facebook.com Vai su Facebook
Petrucci: "Crisi per il ko con l'Islanda? No, abbiamo giovani forti, il futuro è roseo" - Il presidente federale dopo la sconfitta della Nazionale: "I successi a livello giovanile testimoniano la bontà del sistema. Riporta msn.com