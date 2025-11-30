pertosa nasce il primo forno sociale nel vallo di diano

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Vallo di Diano avrà il suo primo Forno Sociale. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha acquistato un immobile comunale in Piazza De Marco a Pertosa per realizzare un progetto innovativo di inclusione lavorativa destinato a persone con disabilità. La struttura, situata accanto al Museo Speleo-Archeologico MIdA e a pochi passi dalle Grotte di Pertosa-Auletta, diventerà un laboratorio produttivo e didattico legato alla panificazione e alle specialità locali. L’iniziativa, ispirata a modelli nazionali ma adattata alle esigenze del territorio, punta a unire attività economica, turismo e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

