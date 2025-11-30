Perla di Zirkzee lo United rimonta e vince col Crystal Palace Isak si sblocca Liverpool ok

30 nov 2025

I Reds tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila grazie anche al primo gol in Premier dell'attaccante. L'Aston Villa continua a correre con una magia di Kamara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perla di zirkzee lo united rimonta e vince col crystal palace isak si sblocca liverpool ok

Perla di Zirkzee, lo United rimonta e vince col Crystal Palace. Isak si sblocca, Liverpool ok

