Perla di Zirkzee lo United rimonta e vince col Crystal Palace Isak si sblocca Liverpool ok
I Reds tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila grazie anche al primo gol in Premier dell'attaccante. L'Aston Villa continua a correre con una magia di Kamara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perla di Zirkzee, lo United rimonta e vince col Crystal Palace. Isak si sblocca, Liverpool ok - I Reds tornano alla vittoria dopo tre sconfitte di fila grazie anche al primo gol in Premier dell'attaccante. Secondo msn.com
