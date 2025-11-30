Perin ancora titolare con il Cagliari Di Gregorio in panchina | Spalletti cambia le gerarchie

La posizione di Michele Di Gregorio alla Juventus non è mai stata salda. Sin dal suo arrivo tanti hanno storto il naso. Tra chi si aspettava un portiere di livello superiore e chi non lo ritiene all'altezza della maglia bianconera, il portiere ex Monza non è mai stato convincente. In questa stagione sente il fiato sul collo di Mattia Perin, pronto a soffiargli il posto. Dall'arrivo di Spalletti le gerarchie non sembrano più esser ben salde. Nelle ultime due partite pare che il portiere ex Genoa abbia scavalcato l'ex Monza nelle scelte del tecnico di Certaldo. Le ultime due sfide, quella di mercoledì contro il Bodø e quella di questa sera contro il Cagliari, hanno infatti visto Di Gregorio in panchina, con Perin ben saldo tra i pali a donare sicurezza al reparto.

